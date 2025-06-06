Министерская встреча США и Китая по торговле пройдет 9 июня в Лондоне

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Новая министерская встреча Соединенных Штатов и Китая по вопросам двусторонней торговли состоится 9 июня в Лондоне. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
«Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир проведут в понедельник, 9 июня, в Лондоне встречу с представителями Китая, посвященную торговой сделке. Встреча должна пройти очень хорошо», — сообщил американский лидер в Truth Social.
Договоренность о новой встрече была достигнута 5 июня во время телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10−11 мая. По их итогам стороны объявили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая. −0-