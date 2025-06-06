Министерская встреча США и Китая по торговле пройдет 9 июня в Лондоне

«Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир проведут в понедельник, 9 июня, в Лондоне встречу с представителями Китая, посвященную торговой сделке. Встреча должна пройти очень хорошо», — сообщил американский лидер в Truth Social.