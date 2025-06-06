Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Согласно документу, глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач.

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, направленный на укрепление лидерства страны в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно документу, глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач. Кроме того, предписано ускорить разработку технологий беспилотной авиации, включая системы вертикального взлета и посадки, а также автономные полеты.

FAA поручено применять технологии искусственного интеллекта для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию БПЛА и обновить дорожную карту по интеграции дронов в национальное воздушное пространство США.

«Президент Трамп укрепляет национальную безопасность, продвигая американские технологии, снижая зависимость от иностранных поставок и поощряя экспорт произведенных в США дронов», — заявили в Белом доме. -0-