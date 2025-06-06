Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Согласно документу, глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач. Кроме того, предписано ускорить разработку технологий беспилотной авиации, включая системы вертикального взлета и посадки, а также автономные полеты.