Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотые слитки, холодное оружие. О каких правонарушениях сообщили работники таможни?

Ранее, 4 июня, в ГТК сообщили, что гражданка Украины была привлечена к административной ответственности за попытку незаконно переместить через границу золотые слитки.

В пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) рассказали о некоторых правонарушениях, выявленных работниками белорусской таможни.

Ранее, 4 июня, в ГТК сообщили, что гражданка Украины была привлечена к административной ответственности за попытку незаконно переместить через границу золотые слитки.

Так, 32-летняя женщина въезжала в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» как пассажир рейсового автобуса. Выбрав для пересечения границы зеленый коридор, она подтвердила, что подлежащих декларированию товаров при себе у нее нет, уточнили в ГТК. Однако во время проверки багажа сотрудники таможни выявили, что женщина спрятала в личных вещах два золотых слитка. В общей сложности стоимость 30 г золота составила порядка Br10 тыc.

В итоге гражданка Украины уплатила штраф в размере Br1 тыс. за совершенное административное правонарушение.

В ГТК рассказали и о другом случае правонарушения. В ведомстве сообщили, что при сканировании международных почтовых отправлений, прибывших в адрес граждан Беларуси с территории ЕАЭС, сотрудники таможенного поста «Национальный аэропорт “Минск” обнаружили предметы, которые внешне были похожи на саблю и мечи. Причем, согласно документам, в посылках находилось сувенирное оружие.

В результате экспертизы все три исследуемых предмета были признаны клинковым холодным оружием колюще-рубящего и режущего действия. В ГТК отметили, что холодное и метательное оружие запрещается перемещать в посылках.

Еще один случай правонарушения был установлен брестскими таможенниками. Так, 33-летний белорус, пассажир рейсового автобуса «Познань — Гомель», при пересечении границы не задекларировал крупную сумму денег.

Выбрав зеленый коридор пункта пропуска «Брест», мужчина проследовал через арочный металлодетектор, который помог работникам таможни установить, что в карманах куртки гражданина есть вложения. Вложениями оказались семь белых бумажных свертков, которые были перемотаны липкой лентой. Сотрудники таможни установили, что в свертках находилась 31 тыс. евро. При дальнейшем досмотре было обнаружено еще более 6,5 тыс. евро.

В результате общая сумма валюты гражданина составила порядка $42 тыс. в эквиваленте, что на 32 тыс. больше той суммы, которую допускается перемещать через границу без декларирования.

За незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере в отношении белоруса было возбуждено уголовное дело.