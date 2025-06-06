Золотые слитки, холодное оружие. О каких правонарушениях сообщили работники таможни?

В пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) рассказали о некоторых правонарушениях, выявленных работниками белорусской таможни.
Ранее, 4 июня, в ГТК сообщили, что гражданка Украины была привлечена к административной ответственности за попытку незаконно переместить через границу золотые слитки.
Так, 32-летняя женщина въезжала в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» как пассажир рейсового автобуса. Выбрав для пересечения границы зеленый коридор, она подтвердила, что подлежащих декларированию товаров при себе у нее нет, уточнили в ГТК. Однако во время проверки багажа сотрудники таможни выявили, что женщина спрятала в личных вещах два золотых слитка. В общей сложности стоимость 30 г золота составила порядка Br10 тыc.
В итоге гражданка Украины уплатила штраф в размере Br1 тыс. за совершенное административное правонарушение.
В ГТК рассказали и о другом случае правонарушения. В ведомстве сообщили, что при сканировании международных почтовых отправлений, прибывших в адрес граждан Беларуси с территории ЕАЭС, сотрудники таможенного поста «Национальный аэропорт “Минск” обнаружили предметы, которые внешне были похожи на саблю и мечи. Причем, согласно документам, в посылках находилось сувенирное оружие.
В результате экспертизы все три исследуемых предмета были признаны клинковым холодным оружием колюще-рубящего и режущего действия. В ГТК отметили, что холодное и метательное оружие запрещается перемещать в посылках.
Еще один случай правонарушения был установлен брестскими таможенниками. Так, 33-летний белорус, пассажир рейсового автобуса «Познань — Гомель», при пересечении границы не задекларировал крупную сумму денег.
Выбрав зеленый коридор пункта пропуска «Брест», мужчина проследовал через арочный металлодетектор, который помог работникам таможни установить, что в карманах куртки гражданина есть вложения. Вложениями оказались семь белых бумажных свертков, которые были перемотаны липкой лентой. Сотрудники таможни установили, что в свертках находилась 31 тыс. евро. При дальнейшем досмотре было обнаружено еще более 6,5 тыс. евро.
В результате общая сумма валюты гражданина составила порядка $42 тыс. в эквиваленте, что на 32 тыс. больше той суммы, которую допускается перемещать через границу без декларирования.
За незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере в отношении белоруса было возбуждено уголовное дело.