Золотые слитки, холодное оружие. О каких правонарушениях сообщили работники таможни?

Так, 32-летняя женщина въезжала в Беларусь через пункт пропуска «Каменный Лог» как пассажир рейсового автобуса. Выбрав для пересечения границы зеленый коридор, она подтвердила, что подлежащих декларированию товаров при себе у нее нет, уточнили в ГТК. Однако во время проверки багажа сотрудники таможни выявили, что женщина спрятала в личных вещах два золотых слитка. В общей сложности стоимость 30 г золота составила порядка Br10 тыc.