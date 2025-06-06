6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанк России понизил ключевую ставку до 20% впервые за почти три года, сообщили РИА Новости.
«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20,00 процентов годовых», — заявил регулятор по итогам заседания совета директоров.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Центробанк России прогнозирует, что годовая инфляция вернется к 4% процентам в 2026-м. -0-