Беларусь и Китай заинтересованы активизировать межпарламентский диалог

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие белорусско-китайского взаимодействия рассмотрено на встрече председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Алейника и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуаня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
В ходе беседы сторонами была подчеркнута важность состоявшегося 2−4 июня визита в Китай Президента Беларуси Александра Лукашенко и его встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Сергей Алейник и Чжан Вэньчуань согласились, что личная дружба и хорошие отношения между лидерами двух стран позволяют устанавливать четкий вектор развития белорусско-китайского всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. На встрече в Пекине был подтвержден курс на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества, в первую очередь в промышленно-технологической сфере.
«Важно, что наши лидеры договорились об интенсификации отношений между Беларусью и Китаем. Межпарламентское взаимодействие также является важной составляющей всего комплекса белорусско-китайского сотрудничества», — подчеркнул Сергей Алейник.
Стороны обсудили вопросы подготовки предстоящего визита в Минск парламентской делегации КНР во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, членом ЦК КПК Чжан Цинвэем.
В рамках визита запланировано проведение второго заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Комитет был создан в соответствии с белорусско-китайским межпарламентским соглашением в 2023 году. Сопредседателем комитета с белорусской стороны является председатель Совета Республики Наталья Кочанова, с китайской — Чжан Цинвэй. На заседании комитета планируется рассмотреть широкий круг вопросов белорусско-китайского сотрудничества, включая развитие межрегиональных связей.
Сергей Алейник отметил, что предстоящий визит рассматривается в качестве важного шага для дальнейшей активизации межпарламентского диалога между Беларусью и Китаем в контексте укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. -0-