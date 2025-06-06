Беларусь и Китай заинтересованы активизировать межпарламентский диалог

Сергей Алейник и Чжан Вэньчуань согласились, что личная дружба и хорошие отношения между лидерами двух стран позволяют устанавливать четкий вектор развития белорусско-китайского всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. На встрече в Пекине был подтвержден курс на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества, в первую очередь в промышленно-технологической сфере.