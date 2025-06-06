Молдавский оппозиционер обвинил власти страны в рейдерском захвате сектора энергетики

Власти Молдавии проводят рейдерский захват сектора энергетики с целью отказа от услуг государственной компании «Молдовагаз». Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«У нас на глазах отжимают и уничтожают компанию, которая годами исправно поставляла газ по доступным ценам. Теперь все отдадут Energocom. Зато будет кредит в размере 400 миллионов долларов, который, обслуживать и выплачивать они не смогут», — написал Шор в своем телеграм-канале.
По словам оппозиционера, дальше Кишинев будет действовать согласно отработанной схеме закупок газа по завышенной цене. В связи с этим вырастут и тарифы для потребителей и за транспортировку газа странам Евросоюза.
Отметим, в национальное агентство по регулированию в энергетики в начале апреля вынесло предупреждение «Молдовагазу» о возможном лишении лицензии на поставку газа. Это произойдет, если компания не завершить процедуру отделения своей дочерней компании «Молдоватрансгаз». Также Кишинев подстраховался и уже назначил Energocom поставщиком газа, если «Молдовагаз» не выполнит требование. К слову, на обеспечение работы Energocom возьмет у ЕБРР кредит на сумму в 400 млн евро под гарантии властей Молдавии.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии теряют поддержку граждан и выживают только за счет Брюсселя.