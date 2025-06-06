Молдавский оппозиционер обвинил власти страны в рейдерском захвате сектора энергетики

Отметим, в национальное агентство по регулированию в энергетики в начале апреля вынесло предупреждение «Молдовагазу» о возможном лишении лицензии на поставку газа. Это произойдет, если компания не завершить процедуру отделения своей дочерней компании «Молдоватрансгаз». Также Кишинев подстраховался и уже назначил Energocom поставщиком газа, если «Молдовагаз» не выполнит требование. К слову, на обеспечение работы Energocom возьмет у ЕБРР кредит на сумму в 400 млн евро под гарантии властей Молдавии.