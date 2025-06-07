Губернатор Калининградской области встретился с работниками социальной защиты

Глава региона вручил благодарности сотрудникам областных и муниципальных учреждений, а также представителям некоммерческих организаций.
В своем обращении губернатор отметил значимость работы социальных работников: «Вы сопровождаете человека на всех этапах жизни, оказываете поддержку детям, семьям, старшему поколению. Ваш труд поистине бесценен. Социальная защита населения — одно из приоритетных направлений деятельности правительства».
Важным объявлением стало повышение заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания на 10% с 1 июля 2025 года. Также введены новые меры поддержки: — жилищный сертификат на сумму 2,5 млн рублей; — выплата 200 тысяч рублей при трудоустройстве на ряд должностей; — компенсация до 100 тысяч рублей при переезде из других регионов; — целевое обучение по программам среднего профессионального и высшего образования; — выплата «Приведи друга» для отдельных категорий работников; — компенсация расходов на аренду жилья для специалистов до 35 лет.
На встрече присутствовал 29-летний специалист Роман Берёза, работающий медицинским братом по массажу в реабилитационном центре «Жемчужина». Он поделился опытом переезда из Краснодара в Советск и планами на получение жилищного сертификата.
Особое внимание было уделено обновлению материально-технической базы социальных учреждений. На эти цели выделено более 130 миллионов рублей из областного бюджета. Приоритетным направлением стало обновление автопарка социальной службы перевозок, обеспечивающей транспортные услуги для маломобильных граждан во всех муниципалитетах региона.
По итогам встречи губернатор поручил проработать дополнительные меры поддержки для ветеранов социальной сферы, вышедших на пенсию.