Губернатор Калининградской области встретился с работниками социальной защиты

Важным объявлением стало повышение заработной платы сотрудникам учреждений социального обслуживания на 10% с 1 июля 2025 года. Также введены новые меры поддержки: — жилищный сертификат на сумму 2,5 млн рублей; — выплата 200 тысяч рублей при трудоустройстве на ряд должностей; — компенсация до 100 тысяч рублей при переезде из других регионов; — целевое обучение по программам среднего профессионального и высшего образования; — выплата «Приведи друга» для отдельных категорий работников; — компенсация расходов на аренду жилья для специалистов до 35 лет.