В Ленинградской области задержали мать, бросившую младенца в пакете

Следователи города Всеволожска Ленинградской области задержали 15-летнюю девушку по подозрению в покушении на убийство новорождённого ребёнка. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ по региону.
Девушке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Задержание произведено в порядке ст. 91 УПК РФ.
По версии следствия, 5 июня 2025 года несовершеннолетняя самостоятельно родила ребёнка в квартире, после чего положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа дома в посёлке Дубровка Всеволожского района. Ребёнок был найден живым и экстренно доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Следствие направило в суд ходатайство об аресте обвиняемой. Проводятся все необходимые следственные действия, включая экспертизы. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов профилактики и родителей девушки, если будет установлена их причастность или халатность.
Ранее сообщалось, что ребенок, найденный в пакете, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. У новорожденной диагностировали гематомы на голове.