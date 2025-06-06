В Ленинградской области задержали мать, бросившую младенца в пакете

По версии следствия, 5 июня 2025 года несовершеннолетняя самостоятельно родила ребёнка в квартире, после чего положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна первого этажа дома в посёлке Дубровка Всеволожского района. Ребёнок был найден живым и экстренно доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.