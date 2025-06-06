Бэннон: у Маска «нет пути назад» после призыва к импичменту Трампа

Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил в интервью NPR, что Илон Маск «перешёл точку невозврата», публично выступив за импичмент президента США.
Бэннон отметил, что конфликт с Маском вышел за рамки личных разногласий и стал, по его мнению, вопросом национальной безопасности. Он обвинил миллиардера в злоупотреблении наркотиками на фоне его стремительного политического подъёма, а также поставил под сомнение легальность его иммиграционного статуса.
По утверждению Бэннона, Маск окончательно «перешёл Рубикон», затронув тему фигурантов дела финансиста Джеффри Эпштейна в контексте упоминания Трампа, а также потребовав отстранения действующего президента. Вместо него он предложил на пост главы государства сенатора Джей Ди Вэнса, что, по мнению Бэннона, окончательно перечеркнуло путь к примирению.
Напомним, напряженность в отношениях между Трампом и Маском возникла после критики со стороны миллиардера «единого, большого, красивого законопроекта» президента США. В публичной перепалке в Сети Маск заявил, что документ «омерзительный» и «возмутительный». Трамп предположил, что миллиардер лишился рассудка.