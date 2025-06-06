Бэннон: у Маска «нет пути назад» после призыва к импичменту Трампа

Бэннон отметил, что конфликт с Маском вышел за рамки личных разногласий и стал, по его мнению, вопросом национальной безопасности. Он обвинил миллиардера в злоупотреблении наркотиками на фоне его стремительного политического подъёма, а также поставил под сомнение легальность его иммиграционного статуса.