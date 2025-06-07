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Трамп: США и КНР проведут торговые переговоры в Лондоне 9 июня

Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях.

Источник: Аргументы и факты

9 июня в Лондоне запланирована встреча американской делегации с представителями Китая, целью которой станет обсуждение путей урегулирования торговых разногласий между двумя странами.

В состав делегации США войдут министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.

Информация о переговорах была обнародована президентом США Дональдом Трампом, который выразил уверенность в положительном исходе встречи. По его словам, переговоры нацелены на достижение торгового соглашения.

Диалог между Вашингтоном и Пекином состоится на фоне обострения экономических отношений, вызванного недавним ужесточением тарифной политики США в отношении китайских товаров и заявлениями американской стороны о необходимости пересмотра торгового курса в отношении КНР.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что КНР и Индия не станут соблюдать вторичные санкции США против РФ.