9 июня в Лондоне запланирована встреча американской делегации с представителями Китая, целью которой станет обсуждение путей урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
В состав делегации США войдут министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.
Информация о переговорах была обнародована президентом США Дональдом Трампом, который выразил уверенность в положительном исходе встречи. По его словам, переговоры нацелены на достижение торгового соглашения.
Диалог между Вашингтоном и Пекином состоится на фоне обострения экономических отношений, вызванного недавним ужесточением тарифной политики США в отношении китайских товаров и заявлениями американской стороны о необходимости пересмотра торгового курса в отношении КНР.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что КНР и Индия не станут соблюдать вторичные санкции США против РФ.