Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил обращение главе бундестага ФРГ, а также руководителям фракций германского парламента в связи с циничными заявлениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца о результатах Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Госдумы.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальное обращение президенту бундестага ФРГ, а также лидерам пяти политических фракций парламента Германии», — говорится в сообщении. Отмечается, что поводом стали прозвучавшие в США циничные заявления канцлера ФРГ Мерца, который, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил роль СССР в победе над нацизмом.
Отмечается, что германский канцлер выступил в поддержку киевского режима, который, по его утверждению, «атакует на российской территории исключительно военные объекты».
Володин подчеркивает, что Мерцу следует освежить память, а также прекратить оправдывать террористический режим Владимира Зеленского.
Кремль негативно воспринимает высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о вкладе США в борьбу с нацизмом, при этом игнорирующие решающую роль СССР. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма, не упомянув в своей речи Советский Союз. Глава правительства ФРГ также напомнил, что 6 июня отмечается годовщина высадки в Нормандии сил США, Великобритании и Канады.