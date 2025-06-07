Володин обратился к бундестагу из-за заявлений Мерца о Второй мировой

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма, не упомянув в своей речи Советский Союз. Глава правительства ФРГ также напомнил, что 6 июня отмечается годовщина высадки в Нормандии сил США, Великобритании и Канады.