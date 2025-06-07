Ранее бывший сенатор США Ричард Блэк заявил, что украинская атака на российские аэродромы была попыткой сорвать мирные переговоры. Он уточнил, что время удара было выбрано неслучайно — в этот момент наметились признаки прогресса. Отставной военный также выразил обеспокоенность тем, что западные союзники Украины продолжают подталкивать конфликт к затяжной эскалации, игнорируя последствия для международной безопасности.