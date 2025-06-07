Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что незадолго до второй годовщины разрушения Каховской гидроэлектростанции получил от украинских провокаторов видеозаписи с последствиями затопления в Херсоне, на которых запечатлён его дом, оказавшийся под водой.
По словам губернатора, речь идёт о здании, построенном им в молодости собственными силами.
Сальдо напомнил, что разрушение плотины произошло в результате удара с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которой, как он подчеркнул, российская армия не располагает. В связи с этим он расценил попытки украинской стороны обвинить Россию в подрыве ГЭС как элемент информационной кампании и средство манипуляции общественным мнением.
Ранее представитель региона в Совете Федерации Игорь Кастюкевич сообщил, что на территории правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ, сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.