Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

Сальдо напомнил, что разрушение плотины произошло в результате удара с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которой, как он подчеркнул, российская армия не располагает. В связи с этим он расценил попытки украинской стороны обвинить Россию в подрыве ГЭС как элемент информационной кампании и средство манипуляции общественным мнением.