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Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

По словам губернатора, речь идёт о здании, построенном им в молодости собственными силами.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что незадолго до второй годовщины разрушения Каховской гидроэлектростанции получил от украинских провокаторов видеозаписи с последствиями затопления в Херсоне, на которых запечатлён его дом, оказавшийся под водой.

По словам губернатора, речь идёт о здании, построенном им в молодости собственными силами.

Сальдо напомнил, что разрушение плотины произошло в результате удара с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которой, как он подчеркнул, российская армия не располагает. В связи с этим он расценил попытки украинской стороны обвинить Россию в подрыве ГЭС как элемент информационной кампании и средство манипуляции общественным мнением.

Ранее представитель региона в Совете Федерации Игорь Кастюкевич сообщил, что на территории правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ, сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.