Новости СВО. Освобождена Фёдоровка, в Киеве уничтожен Patriot, Украина отказалась забирать тела своих боевиков, 7 июня

И всё это ведёт к расколу, при этом многие видят в тех же ТЦК большую угрозу, чем в России. Хотя какая от России может быть угроза, кроме качественных дорог, бесплатного образования и медицины, стабильной работы и других благ? Пример — Херсонская область, про которую украинские власти в своё время забыли.