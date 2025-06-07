Захарова призвала бороться с созданным западными СМИ «миром постправды»

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова высказалась о феномене постправды, которую страны Запада навязывают в современной медиасфере. Запись данного выступления на площадке Глобального цифрового форума опубликована в ее личном Telegram-канале.
«Весь мир подталкивают отказаться от правды, расписаться в том, что мы готовы жить в мире постправды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем», — подчеркнула Мария Захарова.
Дипломат добавила, что западные страны переформатировали Интернет и СМИ в «арену противостояния» с оппонентами. Тем не менее Мария Захарова также обратила внимание на то, что большинство других государств не поддерживают данную попытку изменить «ход истории».
Дополнительно она призвала всех, чья деятельность связана с информационной сферой, продолжать бороться за правду.
Тему противостояния западной пропаганде официальный представитель российского дипкорпуса поднимала и ранее. В феврале текущего года Мария Захарова дала свою оценку политике подкупа журналистов по всему миру медиахолдингом Thomson Reuters в интересах властей Соединенных Штатов.