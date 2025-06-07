Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призвала бороться с созданным западными СМИ «миром постправды»

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова высказалась о феномене постправды, которую страны Запада навязывают в современной медиасфере.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова высказалась о феномене постправды, которую страны Запада навязывают в современной медиасфере. Запись данного выступления на площадке Глобального цифрового форума опубликована в ее личном Telegram-канале.

«Весь мир подталкивают отказаться от правды, расписаться в том, что мы готовы жить в мире постправды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем», — подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат добавила, что западные страны переформатировали Интернет и СМИ в «арену противостояния» с оппонентами. Тем не менее Мария Захарова также обратила внимание на то, что большинство других государств не поддерживают данную попытку изменить «ход истории».

Дополнительно она призвала всех, чья деятельность связана с информационной сферой, продолжать бороться за правду.

Тему противостояния западной пропаганде официальный представитель российского дипкорпуса поднимала и ранее. В феврале текущего года Мария Захарова дала свою оценку политике подкупа журналистов по всему миру медиахолдингом Thomson Reuters в интересах властей Соединенных Штатов.