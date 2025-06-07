Путин и Трамп: перспективы личной встречи и телефонных переговоров

— Встреча лидеров происходит тогда, когда уже есть какие-то соглашения, достигнутые на прежних переговорах. У американцев нет конкретики — там внутри конкуренция тех же Уиткоффа и Келлога. Политика — это не базар, к которому привык Трамп, а всё же дипломатия. Конечно, он может думать, что что-то сделает за счёт личного обаяния, но это так не работает, — отметил Александр Роджерс в беседе с Life.ru.