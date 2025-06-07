«Тёткино — упорные бои, населённый пункт наш, блистательные российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. Спасибо вам, мужики», — написал Сладков в своём телеграм-канале.
Военкор отметил, что в районе границы зафиксировано сосредоточение украинских войск. По его словам, существует вероятность попытки прорыва в Белгородскую область. При этом он подчеркнул, что подобная активность не представляет опасности, и соответствующие меры принимаются заранее.
А ранее воздушно-космические войска РФ уничтожили переправу, которая использовалась формированиями Вооружённых сил Украины для переброски сил через реку Оскол в Купянске. В результате атаки сооружение было полностью разрушено. Напомним, что данное направление остаётся одним из наиболее напряжённых на линии боевого соприкосновения.