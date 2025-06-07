Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отбивают все атаки»: Военкор Сладков рассказал об успехах Армии России в Курской области

Вблизи населённого пункта Тёткино в Курской области продолжаются вооружённые столкновения. По словам военкора Александра Сладкова, российские подразделения успешно удерживают позиции, отражая наступления со стороны украинских формирований.

Источник: Life.ru

«Тёткино — упорные бои, населённый пункт наш, блистательные российские военные отбивают все атаки. Тяжело, очень тяжело, но… А что но? Ничего и не скажешь. Спасибо вам, мужики», — написал Сладков в своём телеграм-канале.

Военкор отметил, что в районе границы зафиксировано сосредоточение украинских войск. По его словам, существует вероятность попытки прорыва в Белгородскую область. При этом он подчеркнул, что подобная активность не представляет опасности, и соответствующие меры принимаются заранее.

А ранее воздушно-космические войска РФ уничтожили переправу, которая использовалась формированиями Вооружённых сил Украины для переброски сил через реку Оскол в Купянске. В результате атаки сооружение было полностью разрушено. Напомним, что данное направление остаётся одним из наиболее напряжённых на линии боевого соприкосновения.