Силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА над регионами России

За девять с половиной часов, начиная с 14:30 6 июня и до полуночи 7 июня по московскому времени, системы противовоздушной обороны России уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с украинской стороны.
Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники были сбиты над рядом российских регионов, включая Московскую область, а также Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Калужскую области.
Ранее средства противовоздушной обороны России сбили несколько украинских беспилотников над территорией Курской области. В результате падения обломков в Курском районе были зафиксированы незначительные повреждения.