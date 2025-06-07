Bloomberg сообщило о планах ЕС и Канады заключить соглашение в оборонной сфере

«ЕС намерен заключить с Канадой партнерство в сфере обороны и безопасности, которое откроет канадским компаниям путь к участию в новом оборонном фонде, призванном дать толчок трансформации промышленности блока», — говорится в сообщении.
Уточняется, что саммит между представителями ЕС и Канады запланирован на 23 июня. Заключение данного соглашения позволит канадским фирмам использовать средства европейского оборонного кредитного фонда в размере $171 млрд.
По информации издания, ЕС также стремится укрепить отношения со странами «большой семерки» (G7), поскольку президент США Дональд Трамп сокращает обязательства своего государства по обеспечению защиты Европы и, как отметил источник агентства, уже «перевернул с ног на голову европейскую систему безопасности».
Кроме того, в издании уточнили, что ЕС также планирует в июле провести саммит с Японией для укрепления соглашения по безопасности. Договор обеспечит экономическую безопасность, устойчивость цепочки поставок и конкурентоспособность между переговорщиками.
Газета Handelsblatt 25 мая сообщила, что высокопоставленные европейские дипломаты ожидают, что Вашингтон объявит о сокращении американского военного присутствия в Европе в ближайшие несколько месяцев.