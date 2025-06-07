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NYT: Трамп допускает, что причина «сумасшествия» Маска кроется в наркотиках

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что американский предприниматель Илон Маск решил вступить с ним в конфликт под влиянием наркотических веществ. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их данным, американский лидер в беседе со своими помощниками назвал поведение Маска «сумасшедшим» и «связал это с наркотиками». При этом ранее Трамп заявлял, что его не беспокоит появившаяся в прессе информация об употреблении Маском запрещенных веществ.

Как утверждала The New York Times, Маск активно употреблял наркотические вещества во время предвыборной кампании Трампа. По сведениям источников издания, бизнесмен на регулярной основе принимал кетамин, экстази и галлюциногенные грибы. Газете неизвестно, продолжил ли Маск употреблять запрещенные вещества, когда курировал ведомство по повышению эффективности работы американского правительства.