NYT: Трамп допускает, что причина «сумасшествия» Маска кроется в наркотиках

По их данным, американский лидер в беседе со своими помощниками назвал поведение Маска «сумасшедшим» и «связал это с наркотиками». При этом ранее Трамп заявлял, что его не беспокоит появившаяся в прессе информация об употреблении Маском запрещенных веществ.