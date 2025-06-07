Часть комментаторов указала, что Запад, в особенности Европа, стремится извлечь выгоду из ситуации с минимальными затратами, и предостерегли от ухудшения отношений с Россией, особенно с учётом будущего освоения Арктики. Звучали также обвинения в адрес Украины в попытках использовать американские технологии в обход договорённостей, что, по мнению читателей, вызывает резкую реакцию со стороны США.