Пользователи японского портала Yahoo News активно комментируют решение США перераспределить взрыватели, предназначенные для украинских систем ПВО, в пользу собственных операций на Ближнем Востоке.
Эта мера вызвала широкий отклик и разнообразные оценки среди читателей.
Многие выразили скептическое отношение к дальнейшей поддержке Украины. Некоторые считают, что Токио следует сосредоточиться на улучшении отношений с Москвой, поскольку конфликт с Россией не в интересах Японии. Отмечается также, что действия украинского руководства в последние годы вызывают раздражение у международных партнёров, а американская помощь Киеву становится всё более ограниченной.
Часть комментаторов указала, что Запад, в особенности Европа, стремится извлечь выгоду из ситуации с минимальными затратами, и предостерегли от ухудшения отношений с Россией, особенно с учётом будущего освоения Арктики. Звучали также обвинения в адрес Украины в попытках использовать американские технологии в обход договорённостей, что, по мнению читателей, вызывает резкую реакцию со стороны США.
В качестве возможной причины пересмотра американской политики в отношении поставок озвучена версия о тайных операциях Украины против российских аэродромов, что, по мнению пользователей, могло стать фактором, повлиявшим на отказ Вашингтона от передачи части вооружения.
Ранее главный редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель раскритиковал действия Владимира Зеленского после прихода к власти на Украине, назвав их плачевными.