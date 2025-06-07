Эксперт Дагделен: без российских энергоресурсов деиндустриализацию Германии не остановить

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что без российских энергоресурсов деиндустриализацию Германии не остановить, и выступила за запуск газопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС.
«Президент США Дональд Трамп откровенно заявил в Белом доме, что прекратил работу над проектом “Северный поток — 2”. Теперь Германия может покупать нефть и газ у США», — написала Дагделен на своей странице в соцсети X. «Чистейшее безумие — это то, что канцлер Германии настаивает на санкциях ЕС, которые запретят ремонт и перезапуск “Северного потока”, тем самым навсегда привязав Германию к дорогостоящему и вредному для окружающей среды газу, получаемому методом фрекинга из США», — отметила она.
Это, по словам эксперта, означает, что запрограммирован дальнейший экономический упадок ФРГ и потеря благосостояния ее граждан. «Без конкурентоспособной энергии из России деиндустриализацию Германии невозможно будет остановить», — констатировала Дагделен. «Откройте “Северный поток”!» — резюмировала она.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что его правительство сделает все, чтобы трубопровод «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.
16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала «повысить давление на Россию» и пообещала ввести «новые санкции» против взорванных «Северных потоков», энергетики и финансового сектора России. Позже Мерц заявил о поддержке предложения ЕК ввести санкции в отношении «Северных потоков». Санкции ЕС по «Северным потокам» могут быть направлены против компании — оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также против работы по их восстановлению. -0-