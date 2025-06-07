BBC: В Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка FPV-дронов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы с количеством и качеством беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание BBC — Украина.
«Еще год назад мы могли себе позволить запускать по 100 FPV в день, теперь такого и в помине нет», — заявил командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин. В целом военные утверждают, что большинство беспилотников солдатам приходится покупать самим непосредственно у производителей, это пока спасает ситуацию, но она уже близка к критической. Однако самая существенная проблема, на которую обращают внимание все опрошенные изданием военные, это ненадлежащее качество FPV-дронов, которые в последнее время начали поступать от государства. «Очень много некачественных FPV-дронов мы получаем. Бойцы вынуждены за свой счет докупать детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и времени», — говорит Варакин.
Капитан Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка БПЛА, отмечает, что с поставками дронов в войска от Минобороны возникают проблемы «как по объективным, так и по субъективным причинам». К объективным он отнес «бюрократическую волокиту с финансированием и контрактированием БПЛА в этом году», к субъективным — «непрофессионализм отдельных чиновников».
Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечает, что многие проблемы возникли из-за внезапной смены в начале года руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ) — структуры Минобороны, занимающейся закупкой техники, боеприпасов, оружия для Сил обороны. Источник BBC- Украина в руководстве крупного украинского производителя беспилотников говорит, что АОЗ, действительно, по состоянию на май законтрактовало только 20% их возможностей.
«Мне часто привозят несколько мешков обломков дронов, чтобы я собрал из них хотя бы что-то, потому что дронов не хватает», — сообщил изданию один из специалистов на фронте. У бригад уже есть свои мастерские, чтобы доделывать беспилотники у линии фронта, потому что часто подразделения получают их такого качества, что без доработки они не пригодны к использованию. Огромная проблема — нехватка боеприпасов к FPV-дронам, которые кустарным способом производятся в таких мастерских. Из-за этого погибают, либо травмируются специалисты, которые вынуждены делать боезаряды из подручных средств.
При этом, отмечает издание, украинские военные признают, что качество российских беспилотных комплексов растет. -0-