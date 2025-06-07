BBC: В Вооруженных силах Украины наблюдается острая нехватка FPV-дронов

«Еще год назад мы могли себе позволить запускать по 100 FPV в день, теперь такого и в помине нет», — заявил командир батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин. В целом военные утверждают, что большинство беспилотников солдатам приходится покупать самим непосредственно у производителей, это пока спасает ситуацию, но она уже близка к критической. Однако самая существенная проблема, на которую обращают внимание все опрошенные изданием военные, это ненадлежащее качество FPV-дронов, которые в последнее время начали поступать от государства. «Очень много некачественных FPV-дронов мы получаем. Бойцы вынуждены за свой счет докупать детали, чтобы дрон мог летать на том участке фронта, где стоит подразделение. Все это отнимает много сил и времени», — говорит Варакин.