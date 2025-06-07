Володин: правительство Германии провоцирует столкновения между РФ и ФРГ

Ранее Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, говоря о конфликте в Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в этой операции. Американский лидер в ответ заявил, что для Германии высадка союзников в Нормандии стала «неприятным днем». −0-