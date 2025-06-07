Володин: правительство Германии провоцирует столкновения между РФ и ФРГ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Правительство Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцируют столкновения с РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«Сегодня правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами», — подчеркнул Володин, комментируя недавние высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны.
Председатель Госдумы поставил риторические вопросы касательно того, желает ли народ Германии подобных столкновений. При этом он подчеркнул, что Россия этого не хочет. «Если это произойдет — мы готовы», — подытожил Володин.
Ранее Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, говоря о конфликте в Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в этой операции. Американский лидер в ответ заявил, что для Германии высадка союзников в Нормандии стала «неприятным днем». −0-