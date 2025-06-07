Бывший кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска к примирению

Экс-кандидат на должность руководителя НАСА Джаред Айзекман призвал президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска срочно помириться. Он также отметил, что, скорее всего, имеет «незначительную роль» в этом конфликте.
«Любая роль, которую сыграла моя номинация в этом фейерверке, является незначительной и неважной по сравнению с тем, что поставлено на карту. Важно примирение между величайшим инженером мира и лидером свободного мира», — написал он в социальной сети.
Айзекман считает, что хорошие отношения между Трампом и Маском нужны не только для США, но и для всего мира.
Отметим, что Трамп ранее заменил кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА, так как тот является близким союзником Маска. Американские СМИ сообщали, что на такой шаг Трамп пошел из-за того, что Айзекман делал пожертвования видным деятелем Демократической партии.
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