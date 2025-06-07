Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 6 июня, резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поддержку действий украинских властей.
Володин назвал высказывания Мерца циничными, особенно в свете того, что украинский режим, по его словам, «умышленно бьет по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей».
Володин подчеркнул, что существуют доказательства атак Украины на гражданские объекты в России, и призвал Бундестаг дать оценку этим действиям.
Володин упомянул недавний инцидент в Брянской области, где в результате подрыва моста сошел с рельсов пассажирский поезд, напомнив, что в результате пострадали 120 человек.
Критика Володина прозвучала после того, как Мерц, во время встречи с Дональдом Трампом, упомянул годовщину высадки союзников в Нормандии в 1944 году, на что Трамп ответил, что это был «неприятный день» для Германии, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Мерц получил теплый прием в администрации президента США Дональда Трампа, однако его миссия по укреплению поддержки Украины провалилась.
Во время визита в Вашингтон Фридрих Мерц вручил Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки Фредерика Трампа, который появился на свет в Баварии в 1869 году. Свидетельство состоит из двух частей, одна из них является оригиналом на немецком языке, а вторая — копией с переводом на английский.