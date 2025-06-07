Депутат указал, что заявления Мерца затрагивают тему итогов Второй мировой войны, а также включают безоговорочную поддержку Киева. По его словам, изложенная канцлером интерпретация событий представляет собой искажение исторической действительности и вызывает серьёзные опасения.
«Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть на каком языке и кем они были написаны», — сказал чиновник.
Володин добавил, что риторика Берлина вредит диалогу и ведёт к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и Германией. Парламентарий также отметил циничность высказываний канцлера ФРГ в поддержку действий нацистского киевского режима.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штатам принадлежит ключевая роль в победе во Второй мировой войне. Его заявление поддержал Фридрих Мерц. В Кремле негативно восприняли высказывание канцлера ФРГ о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США.