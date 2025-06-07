Володин потребовал от Бундестага разъяснений из-за слов Мерца о Второй мировой

«Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть на каком языке и кем они были написаны», — сказал чиновник.