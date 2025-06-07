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В Армении предложили вынести вотум недоверия Пашиняну

Республиканская партия Армения, которую возглавляет бывший президент страны Серж Саргсян, предложила начать процесс импичмента премьер-министру Николу Пашиняну.

Республиканская партия Армения, которую возглавляет бывший президент страны Серж Саргсян, предложила начать процесс импичмента премьер-министру Николу Пашиняну. С таким предложением республиканцы обратились к парламентской фракции «Честь имею», в состав которой входят члены партии.

«Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции “Честь имею” представить предложение о выражении недоверия премьер-министру и выдвинуть кандидата на пост премьер-министра из высококвалифицированных представителей совета РПА», — говорится в сообщении политсилы.

В РПА отметили, что после успешного завершения процесс парламент должен сформировать правительство на принципах национального консенсуса.

Главной причиной о выражении вотума недоверия является «невыполнение действующими властями программы правительства», которая была принята еще в 2021 году.

Отметим, что согласно конституции Армении, для начала процесса импичмента его инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Для вынесения вотума недоверия за импичмент должны проголосовать минимум 54 депутата парламента.

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