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Трамп: Украина дала Путину повод «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака Украины на российские аэродромы дала Кремлю повод «разбомбить их к чертям». Ранее Трамп говорил, что просил президента России Владимира Путина не отвечать на атаку.

Источник: AP 2024

«Они дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Вот что мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: “Вот и все, теперь будет удар”», — сообщил Дональд Трамп журналистам (цитата по сайту пресс-пула Белого дома).

1 июня, как заявляло Минобороны, Украина при помощи FPV-дронов атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На двух из них загорелись несколько единиц авиационной техники. 6 июня ведомство сообщило об ответном массированном ударе по Украине.

Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным 4 июня сказал, что не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы. Как писало издание Axios, президент США в частных беседах выражал обеспокоенность по поводу того, что атака, скорее всего, подтолкнет Россию к «существенным ответным действиям» и помешает урегулированию конфликта.