Трамп: Украина дала Путину повод «разбомбить их к чертям»

«Они дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Вот что мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: “Вот и все, теперь будет удар”», — сообщил Дональд Трамп журналистам (цитата по сайту пресс-пула Белого дома).