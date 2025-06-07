Президент США Дональд Трамп полагает, что Украина предоставила России повод разбомбить её, сообщает Reuters.
«Украина дала Путину повод прийти и разбомбить их к чертям», — передает агентство, цитируя заявление американского лидера.
Вечером в среду президенты России и США провели телефонные переговоры, продолжавшиеся более часа. В числе прочих тем они обсудили итоги стамбульских переговоров и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не информировал его о своих намерениях. Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.
В прошлое воскресенье Минобороны РФ сообщило о террористических атаках ВСУ с использованием FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах. Все атаки противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, среди персонала пострадавших нет. Часть причастных к налетам удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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