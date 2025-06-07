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Украина дала РФ повод разбомбить ее — Трамп

Президент США Дональд Трамп полагает, что Украина предоставила России повод разбомбить её, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп полагает, что Украина предоставила России повод разбомбить её, сообщает Reuters.

«Украина дала Путину повод прийти и разбомбить их к чертям», — передает агентство, цитируя заявление американского лидера.

Вечером в среду президенты России и США провели телефонные переговоры, продолжавшиеся более часа. В числе прочих тем они обсудили итоги стамбульских переговоров и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не информировал его о своих намерениях. Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.

В прошлое воскресенье Минобороны РФ сообщило о террористических атаках ВСУ с использованием FPV-дронов на аэродромы в пяти регионах. Все атаки противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, среди персонала пострадавших нет. Часть причастных к налетам удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

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