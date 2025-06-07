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Украинские провокаторы прислали Сальдо фото его затопленного дома в Херсоне

Губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо были отправлены фотографии затопленного микрорайона Херсона, где ранее находился его собственный дом. Об этом политик сообщил РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам Сальдо, неизвестные, предположительно украинские провокаторы, прислали ему материалы двухгодичной давности с целью морального давления. Он уточнил, что речь идёт о доме, который он «сам лично строил, когда ещё был молодым».

«Хотели поглумиться, показать, что и мой дом тоже затоплен», — поделился губернатор.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло в результате ударов систем HIMARS, состоящих на вооружении ВСУ. Сальдо назвал попытки Украины возложить вину за уничтожение объекта на Россию пропагандистскими уловками.

Ранее сообщалось, что город Алёшки в Херсонской области подвергся массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Удары наносились с использованием артиллерии и беспилотников. Под обстрел попали, в частности, районы Центрального рынка и улицы Гвардейской. Все последствия удара оперативно устраняются силами местной администрации.