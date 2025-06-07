Трамп понадеялся, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный

Вечером в среду президенты России и США провели телефонные переговоры, продолжавшиеся более часа. В числе прочих тем они обсудили итоги стамбульских переговоров и атаки ВСУ на российские аэродромы. Трамп отметил, что киевский режим не информировал его о своих намерениях. Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не оставит украинские удары без ответа.