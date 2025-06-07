Пашинян стал первым главой Армении в истории, поздравившим с Курбан-байрамом

Данное поздравление Никола Пашиняна может быть частью его стратегии по заключению официального мирного соглашения с руководством Азербайджана с целью прекратить продолжающийся десятилетиями территориальный спор. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» объяснила, как действиям Премьер-министра может помешать Конституция Армении.