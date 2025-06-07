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Пашинян стал первым главой Армении в истории, поздравившим с Курбан-байрамом

Глава Кабинета министров Армении Никол Пашинян впервые в истории своей страны на официальном уровне поздравил граждан Азербайджана с праздником Курбан-байрам.

Глава Кабинета министров Армении Никол Пашинян впервые в истории своей страны на официальном уровне поздравил граждан Азербайджана с праздником Курбан-байрам. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«Поздравляю Азербайджанскую Республику и народ Азербайджана с праздником Курбан-байрам», — обратился к гражданам соседней страны Никол Пашинян.

Дополнительно политик пожелал мирной жизни для обоих государств и достижение всеобщего благосостояния.

Данное поздравление Никола Пашиняна может быть частью его стратегии по заключению официального мирного соглашения с руководством Азербайджана с целью прекратить продолжающийся десятилетиями территориальный спор. Ранее в своем авторском материале обозреватель «МК» объяснила, как действиям Премьер-министра может помешать Конституция Армении.

В свою очередь, многие оппозиционеры осуждают политику Никола Пашиняна. Ранее бывший президент Армении Серж Саргсян призвал Парламент вынести вотум недоверия главе Кабмина.