Трамп раскрыл, кто будет принимать окончательное решение о жестких санкциях против РФ

Трамп назвал проект о новых санкциях против России очень сильным.
Окончательное решение о введении новых санкций против России останется за главой Белого дома, несмотря на одобрение сенатом соответствующего законопроекта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект», — сказал Трамп во время выступления перед журналистами, передает РИА Новости. Американский лидер также подчеркнул, что не обращался к сенаторам с просьбой смягчить ограничения, предусмотренные в документе.
Издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на сенатора-республиканца Линдси Грэма (в России он включен в список террористов и экстремистов) с целью смягчения положения нового законопроекта о санкциях против России. По информации газеты, в Белом доме выражают обеспокоенность тем, что дальнейшее ужесточение ограничительных мер может негативно сказаться на усилиях Трампа по восстановлению диалога с Москвой и урегулированию конфликта на Украине. Упомянутый законопроект уже получил поддержку более 80 членов Сената и предусматривает введение санкций против ведущих российских чиновников и ключевых отраслей экономики, а также ограничительных мер в отношении государств, сотрудничающих с Россией, напоминает RT.