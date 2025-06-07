Трамп раскрыл, кто будет принимать окончательное решение о жестких санкциях против РФ

Издание Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на сенатора-республиканца Линдси Грэма (в России он включен в список террористов и экстремистов) с целью смягчения положения нового законопроекта о санкциях против России. По информации газеты, в Белом доме выражают обеспокоенность тем, что дальнейшее ужесточение ограничительных мер может негативно сказаться на усилиях Трампа по восстановлению диалога с Москвой и урегулированию конфликта на Украине. Упомянутый законопроект уже получил поддержку более 80 членов Сената и предусматривает введение санкций против ведущих российских чиновников и ключевых отраслей экономики, а также ограничительных мер в отношении государств, сотрудничающих с Россией, напоминает RT.