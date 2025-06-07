Белый дом: Трамп подписал указ о поддержке сверхзвуковой авиации в США

Ранее сообщалось, что администрация Трампа предпринимала тайные усилия, чтобы убедить сенатора-республиканца Линдси Грэма* пересмотреть свою позицию по санкциям в отношении Российской Федерации в сторону их смягчения. Команда американского лидера настаивала на внесении изменений в законопроект, чтобы президент США имел единоличное право определять, на кого будут распространяться ограничения. Утверждалось, что хозяин Белого дома обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта может помешать его планам по улучшению отношений между США и Россией.