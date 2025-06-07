В СМИ заявили, что из-за начавшегося скандала Трамп убедился в наркомании Маска

Американский Президент Дональд Трамп не исключил версию пристрастия к наркотическим веществам изобретателя Илона Маска как первопричины начавшегося между ними скандала. С таким заявлением выступило издание The New York Times со ссылкой на инсайдеров.
По информации журналистов, после критических высказываний Илона Маска в свой адрес глава Овального кабинета в кругу приближенных назвал его поступки «сумасшествием».
Как указали в NYT, Дональду Трампу предоставили для ознакомления публикацию их издания, посвященную наркотической зависимости американского изобретателя-предпринимателя. Согласно данным инсайдеров, после прочтения хозяин Белого дома допустил, что продолжающийся конфликт может быть связан именно с этим заболеванием Илона Маска.
Отец эпатажного бизнесмена ранее призвал его отказаться от публичной ссоры с Президентом США. По его мнению, сыну уже пора сдаться.
В свою очередь, пресс-служба Белого дома ранее заявила, что признает право Илона Маска на свободу слова, однако его критика не отменяет правильность всех решений Дональда Трампа.