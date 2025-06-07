В СМИ заявили, что из-за начавшегося скандала Трамп убедился в наркомании Маска

Как указали в NYT, Дональду Трампу предоставили для ознакомления публикацию их издания, посвященную наркотической зависимости американского изобретателя-предпринимателя. Согласно данным инсайдеров, после прочтения хозяин Белого дома допустил, что продолжающийся конфликт может быть связан именно с этим заболеванием Илона Маска.