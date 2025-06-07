Стало известно о продвижении российской армии вглубь Сумской области

Напомним, за последние недели армия России в рамках создания «буферной» зоны освободила как минимум 13 населенных пунктов Сумской области. Под контролем российских военных сейчас села Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка, Локня, Беловоды, Марьинка, Константиновка, Владимировка, Андреевка, Водолаги, Алексеевка и Кондратовка.