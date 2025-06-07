Стало известно о продвижении российской армии вглубь Сумской области

Российские военные за неделю продвинулись на ряде участков Сумской области до 1,5 км в глубину обороны ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На некоторых участках в Сумской области мы серьезно продвинулись — где-то на полтора километра — в глубь обороны противника», — рассказал он агентству ТАСС.
Он отметил, что сейчас российская армия продвигается в Сумской области сразу на нескольких участков.
Напомним, за последние недели армия России в рамках создания «буферной» зоны освободила как минимум 13 населенных пунктов Сумской области. Под контролем российских военных сейчас села Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка, Локня, Беловоды, Марьинка, Константиновка, Владимировка, Андреевка, Водолаги, Алексеевка и Кондратовка.
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