Маск на наркотиках: Трамп обрушился на предпринимателя с громким обвинением

Напомним, что ранее между американским лидером и Маском разгорелся скандал после того, как бизнесмен раскритиковал республиканский законопроект. Трамп, в свою очередь, заявил о неэффективной работе миллиардера и выразил намерение расторгнуть государственные контракты с его компаниями, а также отменить выделяемые субсидии. Он также сообщил, что его не волнуют нападки Маска. По словам президента США, основателю Tesla стоило действовать раньше.