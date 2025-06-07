FT: союзникам Маска, находящимся на госдолжностях, может грозить чистка

Союзники Илона Маска, занимающие государственные должности, могут столкнуться с отставками на фоне обострения его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, отстранение Джареда Айзекмана, близкого к Маску и ранее выдвинутого на пост главы НАСА, стало первым сигналом возможной масштабной «чистки». Источники считают, что это только начало процесса, который может затронуть целый ряд высокопоставленных чиновников.
В потенциальной зоне риска, как отмечает FT, находятся Дэвид Сакс, курирующий вопросы криптовалют и искусственного интеллекта, советник по политике Шрирам Кришнан, а также Майкл Граймс — бывший банкир Маска из Morgan Stanley, ныне работающий в министерстве торговли.
Ранее бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Илон Маск «перешёл точку невозврата», публично выступив за импичмент президента США. Бэннон отметил, что конфликт с Маском вышел за рамки личных разногласий и стал, по его мнению, вопросом национальной безопасности.