FT: союзникам Маска, находящимся на госдолжностях, может грозить чистка

По данным издания, отстранение Джареда Айзекмана, близкого к Маску и ранее выдвинутого на пост главы НАСА, стало первым сигналом возможной масштабной «чистки». Источники считают, что это только начало процесса, который может затронуть целый ряд высокопоставленных чиновников.