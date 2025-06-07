Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: союзникам Маска, находящимся на госдолжностях, может грозить чистка

В потенциальной зоне риска находятся Дэвид Сакс и Майкл Граймс.

Источник: Аргументы и факты

Союзники Илона Маска, занимающие государственные должности, могут столкнуться с отставками на фоне обострения его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, отстранение Джареда Айзекмана, близкого к Маску и ранее выдвинутого на пост главы НАСА, стало первым сигналом возможной масштабной «чистки». Источники считают, что это только начало процесса, который может затронуть целый ряд высокопоставленных чиновников.

В потенциальной зоне риска, как отмечает FT, находятся Дэвид Сакс, курирующий вопросы криптовалют и искусственного интеллекта, советник по политике Шрирам Кришнан, а также Майкл Граймс — бывший банкир Маска из Morgan Stanley, ныне работающий в министерстве торговли.

Ранее бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Илон Маск «перешёл точку невозврата», публично выступив за импичмент президента США. Бэннон отметил, что конфликт с Маском вышел за рамки личных разногласий и стал, по его мнению, вопросом национальной безопасности.