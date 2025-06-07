Трамп будет лично принимать решение о новых санкциях против России

В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в Белом доме выражают обеспокоенность: ужесточение санкций может нанести ущерб попыткам Трампа выстроить диалог с Москвой и урегулировать украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и отраслей экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.