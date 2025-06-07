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Трамп будет лично принимать решение о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что охарактеризовал сенатский законопроект о новых антироссийских санкциях как «очень мощный», но окончательное решение о введении ограничений оставляет за собой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что охарактеризовал сенатский законопроект о новых антироссийских санкциях как «очень мощный», но окончательное решение о введении ограничений оставляет за собой.

«У них есть законопроект. Это будет зависеть от меня. Это моя опция. Это очень сильный законопроект», — передал он журналистам пула Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что не обращался к сенату с просьбой смягчить ограничения, предусмотренные данной инициативой.

В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в Белом доме выражают обеспокоенность: ужесточение санкций может нанести ущерб попыткам Трампа выстроить диалог с Москвой и урегулировать украинский конфликт. Речь идет о документе, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он предполагает введение ограничений против ключевых российских чиновников и отраслей экономики, а также санкции в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.

В сенате документ уже получил поддержку 82 законодателей, что превышает порог для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный законопроект внес республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов от обеих партий. Спикер палаты Майк Джонсон публично обозначил себя как сторонника жесткой линии в отношении России.