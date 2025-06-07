Военный эксперт сообщил, что ВСУ не могут вернуть важный участок дороги в Сумской области

«Здесь наши войска северо-восточнее уже взяли под контроль участок трассы, по которой когда-то украинские боевики снабжали свою группировку в Курской области. Так что один из участков трассы Юнаковка — Суджа уже под нашим огневым контролем», — цитирует слова Марочко ТАСС.