Военный эксперт сообщил, что ВСУ не могут вернуть важный участок дороги в Сумской области

Российские военные в ходе боев в районе села Юнаковка в Сумской области взяли под контроль важный участок трассы, по которой ВСУ ранее снабжали свою группировку в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, бои у села Юнаковка продолжаются.
«Здесь наши войска северо-восточнее уже взяли под контроль участок трассы, по которой когда-то украинские боевики снабжали свою группировку в Курской области. Так что один из участков трассы Юнаковка — Суджа уже под нашим огневым контролем», — цитирует слова Марочко ТАСС.
Марочко отметил, что взятие под контроль участка дороги важный этап, который не позволит украинским солдатам предпринять действия по возвращению ранее утраченных позиций.
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