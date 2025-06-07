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Военный эксперт сообщил, что ВСУ не могут вернуть важный участок дороги в Сумской области

Российские военные в ходе боев в районе села Юнаковка в Сумской области взяли под контроль важный участок трассы, по которой ВСУ ранее снабжали свою группировку в Курской области.

Российские военные в ходе боев в районе села Юнаковка в Сумской области взяли под контроль важный участок трассы, по которой ВСУ ранее снабжали свою группировку в Курской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, бои у села Юнаковка продолжаются.

«Здесь наши войска северо-восточнее уже взяли под контроль участок трассы, по которой когда-то украинские боевики снабжали свою группировку в Курской области. Так что один из участков трассы Юнаковка — Суджа уже под нашим огневым контролем», — цитирует слова Марочко ТАСС.

Марочко отметил, что взятие под контроль участка дороги важный этап, который не позволит украинским солдатам предпринять действия по возвращению ранее утраченных позиций.

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