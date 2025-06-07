Белый дом: Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации

В сообщении подчеркивается, что США ранее занимали лидирующие позиции в сфере сверхзвуковых технологий, однако длительное действие строгих нормативных ограничений затормозило развитие этой отрасли. Новый указ направлен на устранение этих барьеров, чтобы создать условия для возвращения американских компаний на ведущие позиции в данной области.