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Белый дом: Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации

Указ способствует координации усилий по сверхзвуковым исследованиям, разработкам, испытаниям и оценке.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп утвердил исполнительный указ, направленный на восстановление программы поддержки развития сверхзвуковой авиации.

Информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома.

В сообщении подчеркивается, что США ранее занимали лидирующие позиции в сфере сверхзвуковых технологий, однако длительное действие строгих нормативных ограничений затормозило развитие этой отрасли. Новый указ направлен на устранение этих барьеров, чтобы создать условия для возвращения американских компаний на ведущие позиции в данной области.

Документ поручает Федеральному управлению гражданской авиации пересмотреть и отменить действующие ограничения, препятствующие полетам сверхзвуковых самолетов. Также предусматривается разработка единых государственных стандартов для сертификации таких воздушных судов. Кроме того, указ включает положения о заключении международных соглашений, которые позволят организовать сверхзвуковые пассажирские перевозки между странами.

Ранее Трамп заявил, что США наращивают арсенал вооружений с беспрецедентной скоростью.