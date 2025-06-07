Белый дом: Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации

Президент США Дональд Трамп утвердил исполнительный указ, направленный на восстановление программы поддержки развития сверхзвуковой авиации.
Информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома.
В сообщении подчеркивается, что США ранее занимали лидирующие позиции в сфере сверхзвуковых технологий, однако длительное действие строгих нормативных ограничений затормозило развитие этой отрасли. Новый указ направлен на устранение этих барьеров, чтобы создать условия для возвращения американских компаний на ведущие позиции в данной области.
Документ поручает Федеральному управлению гражданской авиации пересмотреть и отменить действующие ограничения, препятствующие полетам сверхзвуковых самолетов. Также предусматривается разработка единых государственных стандартов для сертификации таких воздушных судов. Кроме того, указ включает положения о заключении международных соглашений, которые позволят организовать сверхзвуковые пассажирские перевозки между странами.
Ранее Трамп заявил, что США наращивают арсенал вооружений с беспрецедентной скоростью.