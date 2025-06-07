Трамп допустил, что причина «сумасшествия» Маска кроется в наркотиках

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп допустил, что действия Илона Маска, направленные против него, могли быть вызваны воздействием наркотических веществ.
Источники из окружения главы государства сообщили, что в частных разговорах Трамп охарактеризовал поведение предпринимателя как неадекватное и связал его с возможным употреблением запрещённых препаратов.
Хотя ранее президент подчеркивал, что сообщения в СМИ о наркотиках в жизни Маска его не волнуют, в закрытых обсуждениях он выражал иное мнение.
По информации издания, в период избирательной кампании Трампа миллиардер якобы регулярно употреблял психоактивные вещества, включая кетамин, экстази и галлюциногенные грибы. При этом остаётся неизвестным, продолжал ли Маск использовать подобные вещества в то время, когда участвовал в инициативах по реформированию государственного управления.
Между тем психотерапевт Василий Шуров не увидел признаков безумия у американского миллиардера, бывшего руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, на которые прежде указал президент США Дональд Трамп.