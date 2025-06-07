Трамп допустил, что причина «сумасшествия» Маска кроется в наркотиках

По информации издания, в период избирательной кампании Трампа миллиардер якобы регулярно употреблял психоактивные вещества, включая кетамин, экстази и галлюциногенные грибы. При этом остаётся неизвестным, продолжал ли Маск использовать подобные вещества в то время, когда участвовал в инициативах по реформированию государственного управления.