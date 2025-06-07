Генерал Ходжес анонсировал атаку ВСУ на Крымский мост

Отставной генерал связал происшествия последних дней с очередной попыткой нарушить транспортное сообщение между материковой частью России и Крымом. Ходжес уточнил, что речь идёт не об изолированных акциях, а о части продуманной и поэтапной стратегии, реализация которой продолжается.
Напомним, что Вооружённые силы Украины уже пытались атаковать Крымский мост 3 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на сооружении был взрыв, но повреждений оно не получило. В связи с этим на мосту перекрывали движение, но спустя 3 часа автомобили вновь двигались по Крымскому мосту.
* Внесено Минюстом РФ в реестр иностранных иноагентов.