Генерал Ходжес анонсировал атаку ВСУ на Крымский мост

Напомним, что Вооружённые силы Украины уже пытались атаковать Крымский мост 3 июня. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на сооружении был взрыв, но повреждений оно не получило. В связи с этим на мосту перекрывали движение, но спустя 3 часа автомобили вновь двигались по Крымскому мосту.