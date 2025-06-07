Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал попытки стран европейского региона спровоцировать эскалацию украинского конфликта. Свою позицию он аргументировал в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
«Брюссельские стратеги не оставляют попыток убедить президента США Дональда Трампа вернуться к политике, которую проводил его предшественник…», — обратил внимание Сергей Рябков.
Особое внимание дипломат обратил на антироссийскую риторику нового Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. По словам Сергея Рябкова, решение немецкого функционера о снятии запрета для ВСУ на применение ракетных вооружений для ударов по российским территориям говорит о желании сорвать начавшиеся переговоры.
Продолжая свою мысль, заместитель руководителя МИД отметил в ходе беседы с ТАСС, что ведущие европейские функционеры становятся основным «препятствием на пути к миру».
Мнение Сергея Рябкова подтверждают и сами действия глав ЕС в последние несколько недель. Ранее Канцлер Фридрих Мерц допустил, что армия ФРГ передаст в ближайшее время киевским боевикам дальнобойные ракеты системы Taurus — глава Постоянного представительства РФ при Организации Объединенных наций уже предупредил немецких политиков о симметричном ответе.