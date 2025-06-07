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В МИД РФ объяснили, как Мерц и еврочиновники пытаются сорвать мирный процесс

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал попытки стран европейского региона спровоцировать эскалацию украинского конфликта.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал попытки стран европейского региона спровоцировать эскалацию украинского конфликта. Свою позицию он аргументировал в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

«Брюссельские стратеги не оставляют попыток убедить президента США Дональда Трампа вернуться к политике, которую проводил его предшественник…», — обратил внимание Сергей Рябков.

Особое внимание дипломат обратил на антироссийскую риторику нового Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. По словам Сергея Рябкова, решение немецкого функционера о снятии запрета для ВСУ на применение ракетных вооружений для ударов по российским территориям говорит о желании сорвать начавшиеся переговоры.

Продолжая свою мысль, заместитель руководителя МИД отметил в ходе беседы с ТАСС, что ведущие европейские функционеры становятся основным «препятствием на пути к миру».

Мнение Сергея Рябкова подтверждают и сами действия глав ЕС в последние несколько недель. Ранее Канцлер Фридрих Мерц допустил, что армия ФРГ передаст в ближайшее время киевским боевикам дальнобойные ракеты системы Taurus — глава Постоянного представительства РФ при Организации Объединенных наций уже предупредил немецких политиков о симметричном ответе.