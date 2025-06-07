Мнение Сергея Рябкова подтверждают и сами действия глав ЕС в последние несколько недель. Ранее Канцлер Фридрих Мерц допустил, что армия ФРГ передаст в ближайшее время киевским боевикам дальнобойные ракеты системы Taurus — глава Постоянного представительства РФ при Организации Объединенных наций уже предупредил немецких политиков о симметричном ответе.