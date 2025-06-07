Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил, что многие в России восхищаются мужеством Трампа и Маска

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что американский лидер Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск одержали победу над «глубинным царством». Об этом он написал в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Трамп и Маск боролись с “глубинным государством” и победили. Многие в России восхищаются их мужеством. Победа ещё не закончена», — сообщил Дмитриев.

Ранее спецпредставитель российского лидера отметил решимость Маска на фоне противостояния с Трампом. Он выразил мнение, что миллиардер сохраняет твёрдую приверженность своей политической позиции, несмотря на значительные финансовые убытки и перепалку с президентом США. По его словам, в прошлом году Маск поставил на карту всё свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов, поддерживая республиканца и помогая спасти США.