Дмитриев заявил, что многие в России восхищаются мужеством Трампа и Маска

Ранее спецпредставитель российского лидера отметил решимость Маска на фоне противостояния с Трампом. Он выразил мнение, что миллиардер сохраняет твёрдую приверженность своей политической позиции, несмотря на значительные финансовые убытки и перепалку с президентом США. По его словам, в прошлом году Маск поставил на карту всё свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов, поддерживая республиканца и помогая спасти США.