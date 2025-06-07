Трамп заявил, что Украина дала России повод разбомбить ее

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Украины могли спровоцировать Россию на массированную атаку, сообщает агентство Reuters.
По его словам, именно украинская сторона дала президенту РФ Владимиру Путину «повод разбомбить их к чертям».
«Когда я это увидел, я сказал: “Ну вот, сейчас будет удар”», — приводит издание комментарий Трампа.
Глава Белого дома также выразил надежду, что Москва не прервёт переговорный процесс по мирному урегулированию. Он добавил, что нынешняя напряженность вызывает серьёзные опасения, поскольку в случае дальнейшей эскалации ситуация может выйти из-под контроля и привести к ядерному противостоянию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа может быть своя точка зрения на конфликт на Украине, но для России это вопрос национальных интересов.