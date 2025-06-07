Трамп заявил, что Украина дала России повод разбомбить ее

Глава Белого дома также выразил надежду, что Москва не прервёт переговорный процесс по мирному урегулированию. Он добавил, что нынешняя напряженность вызывает серьёзные опасения, поскольку в случае дальнейшей эскалации ситуация может выйти из-под контроля и привести к ядерному противостоянию.