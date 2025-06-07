Бойцы «Севера» затрофеили новый дрон ВСУ с системой «гарантированного подрыва»

Бойцы подразделения тактической разведки группировки войск «Север» Российской Армии заполучили в качестве трофея экземпляр новой модели воздушных дронов, применяемых боевиками ВСУ. Подробностями с РИА Новости поделился военнослужащий с позывным «Витязь».
«Это FPV-дрон с интеллектуальным захватом и сопровождением цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами…», — подчеркнул офицер.
Как указали на РИА Новости, трофей был добыт на территории Сумской области. Вывести из строя беспилотник бойцам разведгруппы удалось благодаря средствам радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащий «Витязь» отметил, что важной особенностью новой модели БПЛА является система «гарантированной» детонации, которую оператор может осуществить удаленно.
Скорее всего, в ближайшее время у солдат «Севера» появятся и другие интересные трофеи. Ранее стало известно, что российские бойцы начали активное продвижение вглубь Сумской области, выбив радикалов ВСУ уже из 13 населенных пунктов.