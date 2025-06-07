Трамп надеется, что РФ продолжит переговоры с Украиной после ударов Киева

Кроме того, глава Белого дома выразил обеспокоенность перспективой эскалации конфликта до уровня ядерного противостояния. Его тревогу вызвали недавние удары со стороны Украины по территории России, которые он воспринял крайне негативно. По мнению Трампа, подобные действия могут быть использованы в качестве предлога для ответной силовой реакции со стороны Москвы, что, по его словам, уже произошло.