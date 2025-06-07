Трамп надеется, что РФ продолжит переговоры с Украиной после ударов Киева

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия не станет сворачивать диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Комментируя ситуацию журналистам, он отметил, что рассчитывает на продолжение переговорного процесса между Москвой и Киевом. Вместе с тем он не исключил возможность усиления санкционного давления на Россию, если этого потребует развитие событий.
Кроме того, глава Белого дома выразил обеспокоенность перспективой эскалации конфликта до уровня ядерного противостояния. Его тревогу вызвали недавние удары со стороны Украины по территории России, которые он воспринял крайне негативно. По мнению Трампа, подобные действия могут быть использованы в качестве предлога для ответной силовой реакции со стороны Москвы, что, по его словам, уже произошло.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин разделяет мнение о необходимости поддержания диалога с Украиной.