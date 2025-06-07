Глава РФПИ Дмитриев: Маск и Трамп победили «глубинное государство»

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск добились значительного успеха в противостоянии с так называемым «глубинным государством», и их решительность вызывает уважение у многих россиян. Об этом в социальной сети X* заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал материал Washington Post, в котором говорилось о реакции российских официальных лиц на напряжённые отношения между Маском и Трампом.
«Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо — ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством — и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью», — отметил Дмитриев.
Ранее бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Илон Маск «перешёл точку невозврата», публично выступив за импичмент президента США. Бэннон отметил, что конфликт с Маском вышел за рамки личных разногласий и стал, по его мнению, вопросом национальной безопасности.
* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.