Глава РФПИ Дмитриев: Маск и Трамп победили «глубинное государство»

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск добились значительного успеха в противостоянии с так называемым «глубинным государством», и их решительность вызывает уважение у многих россиян. Об этом в социальной сети X* заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.