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Глава РФПИ Дмитриев: Маск и Трамп победили «глубинное государство»

Смелость президента США и бизнесмена вызывают уважение, считает Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск добились значительного успеха в противостоянии с так называемым «глубинным государством», и их решительность вызывает уважение у многих россиян. Об этом в социальной сети X* заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал материал Washington Post, в котором говорилось о реакции российских официальных лиц на напряжённые отношения между Маском и Трампом.

«Пока вы прикрывали угасание (экс-президента США Джо — ред.) Байдена, Трамп и Маск сражались с глубинным государством — и одержали победу. Многие в России восхищаются их смелостью», — отметил Дмитриев.

Ранее бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что Илон Маск «перешёл точку невозврата», публично выступив за импичмент президента США. Бэннон отметил, что конфликт с Маском вышел за рамки личных разногласий и стал, по его мнению, вопросом национальной безопасности.

* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.